Messaggio di auguri Presidente Lavevaz VIDEO

"Nel 2021 abbiamo dovuto avere passi corti e a volte lenti: procedere verso le direzioni che ci siamo posti è stato spesso faticoso. Nel 2022 vorrei che la Valle d'Aosta potesse ricominciare a correre". Lo scrive, nel suo messaggio di fine anno, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz. Nel suo primo anno di governo "le difficoltà non sono mancate: il lavoro di tutti gli assessori è stato molto impegnativo, ma determinato. I risultati hanno consentito di far ripartire la macchina amministrativa, di fronteggiare l'aggressività della pandemia mettendo in campo risposte che crediamo importanti per le famiglie, le imprese e i professionisti in difficoltà, ma anche di tornare a progettare il futuro della nostra comunità, che ha voglia di ripartire".



Per il il 2022, il primo obiettivo "sarà la ricomposizione della squadra di governo. Siamo al lavoro sui contenuti della nostra azione per il prossimo anno e per la conclusione della legislatura. Poi ricomporremo la giunta, completando l'assegnazione delle deleghe che ora sono sotto la mia diretta responsabilità". "In questo momento di passaggio da un anno di fatica a un anno di speranza vorrei che l'attenzione di tutti fosse rivolta principalmente alle valdostane e ai valdostani che si trovano più in difficoltà per questioni sanitarie legate al Covid o per le conseguenze economiche di questa pandemia. A loro va una promessa di vicinanza e di attenzione. Questi lunghi mesi hanno costretto molti alla solitudine: la rinascita passerà necessariamente attraverso la riscoperta dello spirito di comunità, di una collettività capace di riappropriarsi del sapore del futuro".