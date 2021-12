Aumentano i ricoveri per covid

Nelle ultime 24 ore, in Valle d'Aosta sono state di più le guarigioni dal Covid-19 rispetto ai nuovi positivi: i dati portano a un calo complessivo degli attualmente positivi, che sono 1.235; non ci sono stati decessi. I nuovi positivi sono stati 93, i guariti 104. I tamponi refertati sono stati 1.301, circa la metà rispetto alle ultime giornate.



Peggiora però la pressione sull'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, dove i pazienti ricoverati aumentano di due unità, passando da 31 a 33: di questi, 31 sono nei reparti ordinari, due in terapia intensiva, uno in più della giornata precedente. I dati sono riassunti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dall'ufficio stampa della Regione sulla base dei numeri dell'Usl elaborati dalla protezione civile.

IN ITALIA

Processati 343.968 tamponi. Aumentano i ricoveri ordinari (+503, 9.723) e le terapie intensive (+37, 1.126). Un anno fa arrivavano le prime dosi di vaccino in Italia. Il ministro Speranza: "In 12 mesi somministrate oltre 108 milioni di dosi. Hanno salvato la vita a migliaia di persone e permesso al nostro Paese di ripartire". Continua la corsa al tampone, file e attesa per ore in alcune città. Netto calo dei casi in Germania: il lockdown per i non vaccinati ha funzionato.

L'ultimo bollettino del ministero della Salute registra 30.810 nuovi contagi su 343.968 tamponi processati in 24 ore. I morti sono 142. Il tasso di positività si attesta al 9%: ieri era all'11,5%. Incide ancora una volta il minor numero di tamponi analizzati nelle ultime ore. Aumentano i ricoveri ordinari (+503, 9.723) e le terapie intensive (+37, 1.126) - (BOLLETTINO - MAPPE).