Ad Aosta il Comitato di pilotaggio del Progetto Alcotra ‘Parcours civique et professionnel en montagne’

Con il Progetto transfrontaliero ‘PCPEM Parcours’ è stato possibile sperimentare, anche nell’attuale periodo emergenziale, le residenze giornalistiche transfrontaliere in otto Istituzioni scolastiche del Dipartimento della Haute-Savoie (Francia) e della Regione autonoma Valle d’Aosta (Italia). La presenza di giornalisti professionisti francesi e italiani specializzati nell’educazione ai media e all’informazione, membri del Collectif We Report, ha permesso di avvicinare gli alunni al mondo dell’informazione al fine di sviluppare alcune delle competenze chiave di cittadinanza, come lo spirito critico, la curiosità e lo spirito analitico.

Il fil rouge della sensibilizzazione ai media e dell’analisi dell’informazione ha promosso la redazione di articoli e prodotti giornalistici legati alla scoperta del territorio e delle professioni della montagna. Sulle professioni di montagna, in particolare, sono stati realizzati alcuni ‘Chantiers engagés’ con l’intervento, a livello valdostano, della Fondazione Montagna sicura. Tutte le attività si protrarranno anche per il corrente anno scolastico, poiché la conclusione del Progetto è prevista per settembre 2022.

All’iniziativa parteciperanno l’Assessore Luciano Caveri, la Sovrintendente agli Studi Marina Fey, la Vicepresidente del Conseil Départemental della Haute-Savoie Myriam Lhullier accompagnata da una delegazione francese, oltre a dirigenti, insegnanti e alunni delle scuole coinvolte.

Per la Valle d’Aosta, le scuole interessate sono il Liceo linguistico Courmayeur, le scuole secondarie di I° grado di Morgex e di Courmayeur dell’Istituzione scolastica Valdigne Mont Blanc e la scuola secondaria di I° grado di Villeneuve dell'Istituzione scolastica Maria Ida Viglino, in quanto appartenenti al territorio coinvolto nel Piano integrato territoriale ‘Parcours’.

Per accedere all’evento sarà necessario esibire il Super Green pass.