Bando per gestione Teatro Giacosa e Café du Théâtre condivisa

La pubblicazione dell’avviso, approvato dalla Giunta lo scorso venerdì 10 dicembre, fa seguito alla riunione esplorativa di un mese fa, allorquando il sindaco Gianni Nuti, accompagnato da una delegazione dell’Esecutivo comunale, aveva incontrato all’interno del Teatro Giacosa i rappresentanti di circa 30 enti del terzo settore, associazioni, professionisti e tecnici dello spettacolo, gestori di spazi ricreativo-animativo-culturali, per una riflessione sulla gestione condivisa del bene.

La finalità che l’Amministrazione intende perseguire attraverso la pubblicazione dell’avviso, infatti, è di promuovere un processo di co-progettazione per il recupero del Teatro Giacosa e del Café du Théâtre da parte degli operatori culturali del territorio affinché si consorzino e propongano uno o più progetti per la gestione degli spazi di competenza comunale senza scopo di lucro.

Obiettivo creare nuove occasioni per coniugare promozione sociale ed economia dello spettacolo e delle arti a favore soprattutto ma non in modo esclusivo dei giovani, permettendo al teatro di vivere almeno 200 giorni all’anno a vantaggio di cittadini e turisti, e alle molte realtà associazionistiche presenti in Valle d’Aosta di trovare una casa comune.

Sono ammessi tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale e in particolare gli Enti de l Terzo settore che operano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, ovvero i beni materiali e immateriali compresi quelli digitali che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo.

La presentazione delle domande, secondo le modalità descritte nell’avviso, dovrà avvenire entro le ore 12 del 17 gennaio 2022.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web comunale www.comune.aosta.it nella sezione “Documenti e dati”, “Co-progettazione teatro Giacosa”. Eventuali quesiti e richieste di informazioni dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica: gabinetto@comune.aosta.it entro le ore 12 del 13 gennaio 2022.