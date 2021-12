‘Uniamo l’Italia’ su Fondo di Sviluppo e Coesione

Nella mattinata di oggi l’Assessore Caveri ha preso parte all’incontro con il Presidente del Comitato delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas. Nel confronto dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) Caveri, dopo aver brevemente ricordato le caratteristiche della nostra regione alpina, ha detto fra l’altro: “Non si può che rimarcare la forte impronta centralista dal punto di vista decisionale e operativo. Sono rari i Ministri che coinvolgono le Regioni, ma sempre nel quadro di piani nazionali ed è cosa ben diversa dal finanziare piani regionali. In questo senso la sussidiarietà è stata tradita”.

L’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate Luciano Caveri è intervenuto nel pomeriggio di oggi, in rappresentanza del Giunta regionale, alla tavola rotonda nell’ambito dell’evento Uniamo l’Italia, organizzato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna e dedicato alla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione. Oltre alla Ministra Carfagna hanno partecipato il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, i rappresentanti delle Regioni, il Presidente dell’ANCI Antonio Decaro e il Presidente dell’UPI Michele De Pascale.

“La questione riguardante la coesione territoriale è estremamente importante – ha evidenziato Caveri - e mi permetto di segnalare che nell’articolo 174 dei Trattati si parla anche delle zone di montagna; in particolare noi in questo momento stiamo attraversando una crisi economica molto pesante, soprattutto nel settore turistico, ed è anche in corso una crisi demografica che credo riguardi molte parti del Nord su cui bisognerà riflettere”.

Caveri, in linea con quanto sottolineato anche dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha chiesto di “avere chiarezza sui contenuti e naturalmente sulle risorse disponibili, sottoscrivendo un vero e proprio accordo”. “Credo che sia cruciale riuscire a valorizzare il ruolo capitale delle Regioni, - ha aggiunto l’Assessore Caveri - così come ha recentemente fatto il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. L’incrocio che c’è tra Pnrr, il nuovo periodo di programmazione e questi fondi di coesione obbligano a mettersi intorno al tavolo”. Tra le altre proposte avanzate oggi, Caveri ha evidenziato la richiesta di utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione a favore delle quote di cofinanziamento delle Regioni.