Pila présente la nouvelle télécabine du Couis

Le début des travaux pour la construction de la nouvelle télécabine Pila-Couis, dans le domaine skiable de Pila, à Gressan, s'approche: la nouvelle remontée mécanique permettra d'atteindre la zone du Couis 1, à 2.730 mètres d'altitude, en passant par deux stations intermédiaires et en partant de l'arrivée actuelle de la télécabine Aoste-Pila.

La télécabine remplacera les actuels télésièges Liaison et Couis-Drinc. Avec un avis public dédié, a été projetée la station de départ, à Pila, qui se joindra à celle de l'Aoste-Pila, en réalisant un innovant centre de services. Dans le même temps a été défini le projet de la station d'arrivée au Couis, avec un restaurant panoramique d'où on pourra admirer quelques-uns des sommets les plus célèbres de la Vallée d'Aoste.