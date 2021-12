Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

Gli interessati al sostegno dovranno presentare apposita domanda all’Ufficio coordinamento e sostegno abitativo, in via Promis n. 2, 11100 Aosta, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, a partire da lunedì 13 e fino a giovedì 30 dicembre 2021, oppure inviarla entro le stesse date mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali - Ufficio coordinamento e sostegno abitativo - via Promis, 2/A - 11100 Aosta;

I beneficiari saranno inseriti in due fasce di reddito rientranti entro i valori ISEE di seguito indicati: Fascia A fino a 7.500,00 euro e Fascia B fino a 12.000 euro.

I requisiti soggettivi richiesti per l’accesso al contributo e le modalità di determinazione degli stessi sono contenuti nel Bando di concorso integrativo, con la relativa modulistica, presso l’Ufficio coordinamento e sostegno abitativo sito in via Promis, 2/A ad Aosta, e sul sito internet della Regione al seguente indirizzo:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>servsociali/evidenze/bando_<wbr></wbr>sostegno_locazione_2018_<wbr></wbr>integrativo_i.aspx