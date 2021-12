Bertschy 'Progetto cime BIanche ambizioso, aperti al confronto sereno'

"Abbiamo un progetto ambizioso molto contestato. Ci piacerebbe un giorno parlarne serenamente, anziché essere minacciati". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, intervenendo all'assemblea dell'Associazione valdostana dei maestri di sci, ad Aosta.

Bertschy ha parlato del "collegamento intervallivo delle Cime Bianche" che si inserisce "tra i tre progetti strategici che abbiamo per sviluppare il turismo legato allo sci". Oltre agli investimenti sugli impianti, Bertschy ha ricordato "gli investimenti sulle professioni" e quelli "sui giovani, con il progetto dello skipass stagionale a 50 euro che fino a qualche anno fa sembrava un sogno impossibile".

Sull'uscita dalla pandemia, Bertschy ha spiegato: "Abbiamo costruito un sistema che ha retto a una tempesta. Esserne venuti fuori, avere la forza, la voglia e l'entusiasmo di essere qui, è un risultato straordinario. Sono contento che abbiamo dimostrato che la Valle d'Aosta, più di altre regioni, ha delle risorse per farcela". Concludendo: "Non si vive se non si lavora".