Alpini (S)LEGATI raccontati alla Cittadella dei Giovani di Aosta

E' organizzato dal Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta per sabato 11 dicembre, alle ore 20,45 presso il teatro della Cittadella dei Giovaniad Aosta, lo spettacolo teatrale "(S)LEGATI", di Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è proposta in occasione dell’International Mountain Day. Prenotazione obbligatoria entro il 9 dicembre tramite form online disponibile sul sito internet www.univda.it.

Lo spettacolo narra una delle più famose e incredibili avventure di montagna: la lotta per la sopravvivenza di due alpinisti inglesi, Simon Yates e Joe Simpson, dopo che un incidente li costringe e “tagliare la corda”.

Tratta dal libro “Touching the Void”, la rappresentazione teatrale ha già totalizzato più di 140 repliche tra teatri e location di montagna (rifugi, festival, comuni d’alta quota, palestre di arrampicata, sedi CAI e sedi SAT).

L’iniziativa è patrocinata dal Centro ricerca GREEN e da Alpine Convention – International Mountain Day – Reading Mountains Festival. “Sin dal 2018 la nostra università ha scelto di partecipare attivamente alla celebrazione dell’International Mountain Day, aderendo al festival “Reading Mountains” che, grazie all’impegno dell’Alpine Convention, accoglie iniziative ed eventi da tutto l’arco alpino” – ha spiegato la referente scientifica dell’iniziativa, Roberta Grandi – si tratta per l’Università della Valle d’Aosta di un’occasione preziosa per condividere con il territorio un momento di festa e riflessione e per dare risalto a quello che è da sempre uno degli interessi primari per chi vive e studia nel nostro ateneo: la montagna".