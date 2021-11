A Sarre un giovane trio propone brani di Beethoven, Haydn e Mozart

Martedì 7 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa parrocchiale di Saint-Maurice a Sarre, si esibirà il trio formato da Mattia Formento Moletta al clarinetto, Bianca Zappettini al violoncello e Nicolò Anzivino al pianoforte. Il repertorio verterà sul periodo del classicismo, con brani dei grandi compositori Beethoven, Haydn e Mozart.

Mattia Formento Moletta, di Sarre, è stato allievo della SFOM di Aosta e frequenta attualmente l’Istituto superiore di studi musicali di Reggio Emilia, ha frequentato master class dei maestri Fabrizio Meloni e Davide Bandieri ed è stato recentemente ammesso alla Scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo. È anche l’ideatore della rassegna Assaggi musicali.

«Per me la musica è una risorsa immensa, e non solo da un punto di vista culturale, ma anche come percorso di crescita personale – dice Mattia. - Può sembrare astratta, in realtà abitua all’ascolto, degli altri, di sé stessi, delle situazioni nelle quali ci troviamo e che dobbiamo imparare a gestire. Se poi diventa progetto condiviso, come nel caso del nostro trio, non può che ampliare l’empatia di ognuno.»

E riferendosi alla rassegna spiega «la musica non è sufficientemente valorizzata nella nostra società, anche nella scuola è insegnata poco. Credo sia quindi importante promuoverla, portandola al grande pubblico, di ogni età, perché la musica è per tutti. È con questo spirito che è nata l’iniziativa Assaggi musicali.»

Nella serata del 7 dicembre, Mattia introdurrà i diversi brani in programma, illustrandone la struttura e il contesto storico, un approccio che vuole facilitare e arricchire l’ascolto da parte del pubblico.

Il programma è il seguente: Beethoven trio opera 11, Haydn Hob XVI in do maggiore I movimento e Mozart sonata k292.

I tre musicisti in concerto – oltre a Mattia, Bianca Zappettini e Nicolò Anzivino di Reggio Emilia – sono allievi dell’Istituto superiore di studi musicali Achille Peri di Reggio Emilia, dove si sono conosciuti e hanno deciso di collaborare per valorizzare insieme la musica da camera.

L’Associazione Sarre2Mila8 opera per la promozione di attività culturali e di aggregazione nel comune di Sarre e, come in questo caso, propone appuntamenti che possano valorizzare giovani talenti della comunità.

Il concerto si svolgerà nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19 e, per entrare in chiesa, sarà necessario esibire il Green pass.

Al termine della serata si terrà un momento conviviale offerto dalla Pro Loco.