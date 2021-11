Activités et projects de Pays d'Aoste Souverain-Pas

À l’intérieur de PAS, en plus de suivre en permanence les travaux du conseil régional, malgré toutes les limites imposées par la situation, des groupes de travail se sont constitués pour analyser et développer des initiatives sociales et politiques.

En particulier, un groupe étudie les opportunités que la Zone Franche offrirait à la Vallée d'Aoste et les voies institutionnelles déjà tracées dans certaines régions d'Italie où elle a récemment été appliquée.

Évidemment, l'objectif premier de PAS est de développer toutes les stratégies politiques pourque le Val d'Aoste puisse voir reconnu le droit à l'autodétermination. Ainsi, tout choix effectué, concernant tous les aspects de la vie quotidienne, de la culture au travail, de l'environnement à la santé, sera véritablement au service de l'individu et de la société dans son ensemble. Le tout strictement encadré par quelques règles simples etponctuelles sans zones d'ombre pour cacher les magouilles.

En attendant, quiconque partage ce concept doit faire sentir la pression de cette volonté sur le conseil régional afin qu'il soit très attentif à ne pas laisser son pouvoir de décision s'éroder peu à peu par de faux piquets constitués par d'interprétations restrictives pas nécessaires se référant à des réglementations nationales. Assesseurs, conseillers, présidents de commissions etc. doivent se sentir constamment mis à l'épreuve par la population quirevendique les critères d'une politique ayant pour unique référence l'intérêt de la Vallée d'Aoste, bref, nos montagnes et non les sept collines romaines.

Il est tout aussi essentiel de créer un consensus sur l'idée que deux candidats vraiment actifs seront élus aux prochaines élections politiques. Dans toute intervention auprès du gouvernement, le sénateur et le député devront réaffirmer le concept d’auto gouvernement de la Vallée d'Aoste.

Malheureusement, la représentation de la Vallée d'Aoste est limitée, mais plus d'une fois celaaurait pu être la voix décisive. Les prochains député et sénateur ne devront pas se reposer sur les lauriers d'une politiquenationale purulente, mais travailler sans cesse à créer des réseaux de consensus avec lescollègues pour faire passer des lois indispensables à notre spécificité, et être en contactpermanent avec le conseil régional pour agir sur plusieurs fronts avec le même objectif: la Vallée d'Aoste.