Aosta: Incontro online sul servizio di refezione con i genitori

Gentilissimi,

con la presente, portandovi i saluti dell’amministrazione comunale, ho il piacere di invitarvi ad un incontro che si terrà giovedì 18 novembre 2021 alle ore 17:00 sulla piattaforma zoom per parlare di mense scolastiche ed illustrarvi alcuni accorgimenti che abbiamo messo in atto già a partire dal menù invernale 2021/2. A seguito di una indagine di Foodinsider, “che risponde alle indicazioni dell’OMS pubblicate nel documento PUBLIC FOOD PROCUREMENT AND SERVICE POLICIES FOR A HEALTHY DIET di supportare il monitoraggio regolare della conformità del pasto e di condividere le migliori pratiche”, il servizio di mensa comunale di Aosta ha ottenuto un basso punteggio. Da lì siamo partiti attraverso una serie di incontri con gli amministratori dei territori che hanno sviluppato buone pratiche: Fano, Jesi, Bologna, Cremona, Rimini e altre amministrazioni nella top ten della indagine soprammenzionata e siamo arrivati, in concerto con l’AUSL Valle d’Aosta e la ditta vincitrice dell’appalto dei servizi integrati, Vivenda S.P.A., ad alcuni cambiamenti sul menù che vorremmo illustrarvi, anche in vista dell’istituzione di un tavolo di lavoro permanente sulle mense scolastiche con i genitori degli/lle utenti del servizio, nell’incontro oggetto della presente.

Nel ringraziarvi per il tempo che dedicherete a questo momento di riflessione, vi inoltro i miei più sinceri e sentiti saluti.

Samuele Tedesco

Assessore alla Pubblica Istruzione