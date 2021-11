Cristina Deffeyes élue au Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti

La section de la Vallée d’Aoste de l’UPF - Union de la Presse Francophone exprime sa satisfaction pour l’élection de Cristina Deffeyes, membre de son Comité de direction, au sein du Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti en tant que représentant des minorités linguistiques. Depuis la fin des années 60, l’UPF œuvre pour valoriser le patrimoine culturel et linguistique dans notre région, en particulier par la diffusion du français dans les médias valdôtains et par le soutien aux projets francophones en faveur des jeunes. L’élection représente une attestation d’estime pour Cristina et une reconnaissance pour la francophonie en Vallée d’Aoste. D’ailleurs, ce résultat a pu compter sur la participation au vote de tous les électeurs valdôtains ayant droit (c’est-à-dire tous ceux qui étaient inscrits au CUN - Collegio Unico Nazionale).

Pour représenter la Vallée d’Aoste, Cristina Deffeyes, élue pour les journalistes pubblicisti, sera aux côtés de Enrico Romagnoli, qui a été reconfirmé en tant que représentant des journalistes professionisti.