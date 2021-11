Chatillon: Il Comune lancia canale WhatsApp ai cittadini

Con lo scopo di avvicinare maggiormente la popolazione alla vita istituzionale, il Comune di Chatillon ha aperto un canale WhatsApp.

Il servizio si chiama 'Chatillon Informa'; i messaggi sono inviati dal numero 0166-560636.

Il servizio comunica ai cittadini informazioni su servizi comunali, ordinanze, divieti, vita quotidiana e comunitaria, altre questioni di interesse generale e amministrativo, sui principali eventi organizzati dalle associazioni del paese e manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale, su eventuali emergenze, anche se non segnalate dal servizio di protezione civile.



I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, per tutelare la privacy degli iscritti. Nessun utente potrà accedere ai contatti telefonici degli altri iscritti al servizio, né visionare i dati sensibili dei nominativi in elenco, né tantomeno le notifiche e i messaggi inviati dalle altre utenze. Per iscriversi, installare WhatsApp e salvare in rubrica il numero 0166-560636, per poi inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero registrato scrivendo "ISCRIZIONE". Si riceverà un messaggio di conferma e di benvenuto.

"I sistemi di comunicazione dei quali il Comune disponeva erano ormai superati- spiega il sindaco Camillo Dujany- e riteniamo, con Châtillon Informa, di poter raggiungere i nostri cittadini con l'efficacia e la tempestività attualmente richieste".