Mancano tutor in Valle per il tirocinio di laurea infermieri

Sono iscritti 20 giovani aspiranti, le sedi didattiche ci sono però mancano tutor-formatori al corso di laurea infermieristica 2021/22 organizzato in Valle da Usl e Università di Torino per diversi reparti ospedalieri.

Il rischio è che salti l'indispensabile tirocinio clinico fissato dall'8 novembre al 12 dicembre prossimi, perchè da circa sei tutor disponibili all'avvio del corso ne sono ora rimasti due; quanto agli altri quattro, due sono stati sospesi perchè non vaccinati e altrettanti hanno dovuto rinunciare per altri motivi. Al momento non si sono ottenute dalla Usl rassicurazioni circa il reperimento di infermieri formatori.

La figura del tutor clinico, dell’infermiere esperto o infermiere guida, è di fondamentale importanza nel percorso di inserimento di un nuovo infermiere all’interno di un’organizzazione ospedaliera; nei casi in cui è previsto dalle strategie aziendali, collabora con il coordinatore per facilitare l’integrazione ed il raggiungimento dell’autonomia richiesta da parte del professionista appena inserito.