Al Parini potenziata la farmacia: più giorni di apertura e farmaci a lunga durata

Punto distribuzione per i citadini

L’Ospedale “Parini” di Aosta migliora il servizio della propria Farmacia ospedaliera per rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Da martedì 3 giugno, infatti, il punto di distribuzione diretta della Farmacia, situato al piano -1, sarà aperto cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 14:00, superando l’attuale apertura di soli tre giorni.

Questa modifica non è l’unica novità: il servizio estende anche la durata della fornitura dei farmaci. Dopo il primo ciclo di terapia, i pazienti potranno ritirare medicinali per un periodo indicativo di due mesi, invece che per un solo mese, riducendo così la frequenza dei rifornimenti e semplificando la gestione delle terapie a lungo termine.

Il punto farmacia si rivolge principalmente a pazienti con malattie croniche o rare, che necessitano di farmaci a prescrizione specialistica. Garantisce la continuità terapeutica con un monitoraggio attento, soprattutto per medicinali ad alto costo o tecnologicamente complessi, assicurando al contempo un supporto fondamentale dopo visite ambulatoriali o dimissioni ospedaliere.

“La riorganizzazione dell’orario e della modalità di distribuzione rappresenta un significativo passo avanti per la qualità e l’accessibilità del servizio – sottolinea la Dott.ssa Lucia Alberghini, Direttrice della Farmacia (nella foto) –. Abbiamo raccolto le richieste di cittadini e operatori sanitari, e questa estensione nasce proprio dal desiderio di avvicinare e facilitare i pazienti, offrendo loro un servizio più efficiente e attento ai bisogni reali.”

Un piccolo ma importante segnale di attenzione che rende il sistema sanitario più vicino a chi, ogni giorno, deve affrontare terapie impegnative.