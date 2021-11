PdVdA diffida Minelli ed E. Guichardaz a utilizzare nome e simbolo PcP

Il commissario del Partito Democratico della Valle d'Aosta-PdVdA, Umberto D'Ottavio, ha inviato una diffida formale a Chiara Minelli ed Erika Guichardaz sull'utilizzo del nome e del simbolo del Progetto Civico Progressista-PcP.

"Abbiamo atteso fino all'ultimo e, soprattutto, abbiamo atteso che prevalesse il buon senso e il rispetto della storia comune", scrive in una nota il commissario del Pd valdostano. "Per questo ci vediamo costretti ad una diffida formale nei confronti del gruppo regionale composto dalle due ex consigliere di maggioranza che hanno deciso di continuare ad utilizzare il nome di Progetto Civico Progressista", aggiunge il commissario.



D'Ottavio spiega: "Quel nome è legato al simbolo consegnato in tribunale al momento della presentazione delle liste elettorali, in Regione e al Comune di Aosta e non può, da nessuno, essere modificato. Non aggiungiamo considerazioni di carattere politico, oramai inutili. Ribadiamo, invece, che la proprietà e la disponibilità del nome e del simbolo non è nelle mani di due consigliere regionali e ogni tentativo di appropriazione e, peggio ancora, modifica del simbolo depositato ci troverà costretti a esprimere condanna".