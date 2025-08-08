Parentalité et démocratie: le Conseil des Jeunes Valdôtains approuve deux projets de loi

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue cet après-midi, vendredi 8 août 2025, les jeunes Conseillers de la Valcéjinie - territoire fictif de la simulation parlementaire - ont présenté les fruits de leur travail au Président, aux membres du Bureau de la Présidence et aux Chefs de groupe du Conseil de la Vallée, confirmant l’importance de cette expérience comme un espace d’apprentissage, de dialogue et d’engagement citoyen.

«Les débats de cette semaine ont été vifs et animés, témoignant de l’engagement et de la maturité des jeunes Conseillers, qui ont su défendre leurs idées avec conviction tout en découvrant les rouages du dialogue démocratique - affirme la Présidente du Conseil des Jeunes Valdôtains, Ilaria Nicosa -. Les sujets que nous avons choisis cette année nous ont profondément touchés. Ces deux thèmes se complètent: soutenir les familles, c’est investir dans les citoyens de demain; favoriser la démocratie directe, c’est leur offrir un cadre dans lequel ils pourront s’exprimer, agir et contribuer à la vie commune. Ensemble, ces deux priorités bâtissent une société plus juste, plus inclusive et plus participative.»

Les 24 jeunes participants - 22 parlementaires et 2 journalistes - ont vécu une immersion complète dans le fonctionnement de la démocratie représentative.

Les Valdôtains impliqués dans cette simulation étaient: Ilaria Nicosia (Présidente de la simulation), Giulia Pession (Vice-Présidente), Francesco Palumbo (Secrétaire général), Anduela Lleshi et Samuele Cavana (Présidents de Commission), Vittoria Mosconi et Letizia Gagliardi (Assesseures), Andrea Mosca et Patrick Raso (Chefs de groupe), Daniel Dujany, Kilian Anders Godioz, Mariel Plebs, Eleonora Pramotton, Beatrice Somaglia, Pietro Vuillermoz (Conseillers), Davide Miodini (Rédacteur en chef) et Sara Rollandin (Journalistes).

Sept participants étrangers ont également rejoint les travaux: Rhema Miguel, Diane Colin Milis et Pauline Raemdonck du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles; Julien Blanchet-Desbiens et Annabelle Dussault du Parlement Jeunesse du Québec; Ali Yasser et Daniel Racz du Conseil des Jeunes de Lausanne.

En clôturant la séance dans la Salle de l’Assemblée, le Président du Conseil de la Vallée a encouragé les jeunes à préserver l'engagement qui les a animés pendant la simulation: c’est en questionnant, proposant et écoutant que se construit une démocratie vivante.