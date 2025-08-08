Union Valdôtaine, tra ritorni e conferme: la prima bozza della lista per le regionali

Una lista “di governo”, senza sorprese ma con qualche segnale politico. L’Union Valdôtaine ha definito una prima bozza del gruppo che correrà per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Una rosa ampia – trentacinque nomi – che lascia spazio a possibili modifiche, ma già racconta molto della strategia del mouvement: continuità istituzionale, pluralità territoriale, presenza femminile e un tentativo di equilibrio tra correnti.

I big non mancano. Accanto al presidente Renzo Testolin, figura il vice e già presidente della Regione Luigi Bertschy, così come l’ex presidente Erik Lavevaz, l’assessore all’istruzione Luciano Caveri e il veterano Corrado Jordan, recentemente protagonista in aula sul caso CVA. Con loro, anche Giulio Grosjacques, Davide Sapinet, Michel Martinet, sindaco di Gressan e Roberto Barmasse: un blocco solido che rappresenta la linea governativa dell’Union e il cuore dell’attuale maggioranza.

Molto marcata la componente femminile: da Josette Borre (vice sindaca di Aosta) a Cristina Machet, passando per Antonella Marcoz, Debora Bionaz, Denise Noussan, Raffaella Roveyaz, Francesca Merlet e Loredana Pétey. Presenze che riflettono l’impegno del movimento per una rappresentanza di genere più equa e capillare.

Fa rumore il ritorno di Laurent Viérin, già presidente della Regione e figura centrale dell’autonomismo valdostano. Non è l’unico “nome pesante” rientrato nella mischia: ci sono anche Aurelio Marguerettaz e Jean Louis Crestani. Tra i nuovi nomi spicca Marlène Jorioz, espressione del movimento giovanile, e Valentina Vinciguerra, già impegnata in ambito culturale.

La bozza cerca di rappresentare tutte le aree della Valle d’Aosta, con particolare attenzione ai grandi comuni. Oltre alla nutrita delegazione di Aosta e dei comuni limitrofi, si notano nomi come Joël Desayeux , Bruno Brunod, Paolo Contoz, Christian Treves, Cristian Sarteur e Speranza Girod (Verrès). Un mosaico territoriale che ambisce a mantenere saldo il radicamento storico del mouvement.

L’Union Valdôtaine presenta una lista solida, costruita sull’esperienza e sulla continuità, ma non priva di aperture. Il messaggio è chiaro: siamo pronti a governare ancora, con un movimento compatto e rappresentativo. Resta da capire se l’elettorato autonomista premierà questa linea di rassicurazione, o se chiederà cambiamento.

1. Barmasse Roberto 2. Bertschy Luigi 3. Bionaz Debora 4. Borre Josette 5. Bruno Brunod 6. Caveri Luciano 7. Clos Nathalie q 8. Contoz Paolo 9. Crestani Jean Louis 10. Cristian Sarteur 11. Desayeux Joël 12. Follioley Amedeo 13. Girod Speranza 14. Grosjacques Giulio 15. Jordan Corrado 16. Jorioz Marlène (jeunesse) 17. Lavevaz Erik 18. Machet Cristina 19. Mancuso Ines 20. Marcoz Antonella 21. Marguerettaz Aurelio 22. Martinet Michel 23. Merlet Francesca 24. Noussan Denise 25. Pétey Loredana 26. Perrin Davide 27. Rosaire Roberto 28. Roveyaz Raffaella 29. Salice Loris 30. Sapinet Davide 31. Testolin Renzo 32. Treves Christian 33. Vallino Susy 34. Vinciguerra Valentina 35. Vierin Laurent.