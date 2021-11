Aymavilles: Presto un nuovo ponte a Chevril lungo la regionale per Cogne

Il vecchio ponte ad arco in cemento armato di Chevril, lungo la strada regionale 47 per Cogne nel territorio di Aymavilles, sarà presto sostituito.

La giunta regionale, riunitasi questa mattina, ha infatti approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un nuovo attraversamento lungo 52 metri e largo oltre dieci metri, con spalle in cemento armato e impalcato in acciaio trattato con un primo processo di zincatura a caldo e un successivo ciclo di verniciatura a liquido, per aumentarne la durabilità.

Il nuovo ponte andrà a sostituire lo storico attraversamento che era stato messo in sicurezza a seguito di gravi problemi strutturali rinvenuti nel 2018, ma manterrà il vecchio arco in cemento armato in segno di "memoria storica", in quanto inserito in un sito di rilevante importanza dal punto di vista viabile, caratterizzato dalla presenza di ripidi versanti. Il progetto, i cui lavori dovrebbero partire entro il prossimo anno, prevede anche la realizzazione sulla sinistra orografica di una barriera paramassi e di alcune opere di protezione idraulica.



Per l'assessore regionale alle Opere pubbliche Carlo Marzi, "si tratta di un intervento importante, anche dal punto di vista economico, per il quale il Consiglio regionale, nell'assestamento di luglio, ha già stanziato una spesa complessiva dell'importo di circa 4.850.000 euro, che consente oggi di approvare il progetto definitivo e di avviare i lavori entro il prossimo anno".

Con la realizzazione del nuovo ponte, aggiunge, "sarà quindi possibile ripristinare il doppio senso di marcia sulla strada regionale, dismettendo il ponte provvisorio che dal 2019 ha comunque garantito l'importante transito in sicurezza sulla regionale a collegamento tra il fondo valle e la splendida vallata di Cogne".