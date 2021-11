Esce di strada con l'auto, 53enne ferito a Donnas

Intervento del 118 questa mattina sulla Statale 26 a Donnas, per un incidente stradale autonomo.

Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, che ha impattato a bordo strada (la dinamica esatta è in fase di definizione).

L'uomo, 53 anni, residente in Vallw, è stato soccorso dal personale 118 e dal medico in equipaggio di elisoccorso e dopo essere stato trasferito al Pronto soccorso del 'Parini' è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Non si esclude il malore quale causa dell'incidente.