Donnas: Samedi ouvre le 'climbing park balteo'

Le "Climbing Park Balteo" va ouvrir samedi, le 6 novembre, à 11h. La Commune de Donnas a créé le parc pour l'escalade à la falaise du rocher Reisen, pas loin de la tour de Pramotton. L'inauguration sera accompagnée par la possibilité pour les amateurs de parcourir pour la première fois la via ferrata (réservation en écrivant au courriel climbinghouse@outlook.it) et de faire des essais gratuits d'escalade sur la falaise du rocher.

Le week-end, le concours "Donnas Boulder" sera mis en scène, un rassemblement de boulders autocertification sur les blocs existants et de nouveaux boulders. Sur la place du 25 avril, en face des écoles de Donnas, il y aura un point d'information avec la possibilité de louer des chaussures, des crashpads et de l'équipement.

"Le 'Climbing Park Balteo' veut être le premier pas dans la direction de créer un produit 'Donnas outdoor' reconnaissable et en même temps intégré soit dans le contexte du tourisme rural et eonologique de la Basse Vallée d'Aoste, soit dans le réseau de randonnée régionale", explique la municipalité dans un communiqué de presse.

Il comune di Donnas, nell’ambito del bando per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni e strutture turistiche, ha ottenuto un contributo pari a € 116.906,18 per la realizzazione di un Climbing Park nelle località di Reisen e Pomerou.

Il progetto prevede il rilancio della Via ferrata delle Peredrette e la valorizzazione di tre aree di arrampicata all’interno del comune (il Masso dei Vigneti di Reisen, la Piramide di Pomerou e la Falesia delle Ciliegie) per creare un’area di arrampicata su roccia a bassa quota, con itinerari attrezzati di livelli diversi di difficoltà.

Lo scopo è quello di ampliare l’offerta di climbing con una proposta accessibile anche ai nuovi praticanti e agli scalatori alla semplice ricerca di svago su pareti sicure e di difficoltà medio-bassa. I punti di forza di questo climbing park sono essenzialmente due: la facilità di raggiungimento del sito e la possibilità di fruizione da parte degli appassionati praticamente tutto l’anno.

I lavori previsti riguardano la pulizia e il consolidamento delle pareti rocciose, l’attrezzaggio degli itinerari di arrampicata, la sistemazione dei sentieri di accesso e delle aree ai piedi delle falesie e la posa di segnaletica e cartellonistica informativa.

La realizzazione del Climbing Park rappresenta per la comunità un primo passo verso lo sviluppo di un prodotto outdoor “Donnas”, che si integri sia con le proposte di turismo rurale ed enogastronomico della Bassa Valle che con la rete escursionistica regionale.