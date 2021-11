Consiglio Valle torna in Aula per discutere 72 argomenti

Con 72 argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio Valle, convocato mercoledì 3 e giovedì 4 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L'aula dovrà accettare le dimissioni della consigliera Erika Guichardaz (Progetto Civico Progressista) dalla prima e della quinta commissione e procedere alle sostituzioni all'interno delle commissioni consiliari. Sono poi previsti leggi, mozioni, interrogazioni e interpellanze, oltre a un "question time" legato soprattutto alla sanità. La tribuna del pubblico non è aperta: il Consiglio si può seguire su Tv Vallée, al canale 15 del digitale terrestre, o sul canale YouTube del Consiglio regionale.



I consiglieri dovranno sostituire un rappresentante della Regione nel Consiglio per le politiche del lavoro. Sarà discussa poi la proposta di legge del gruppo Pour l'Autonomie, per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio sociosanitario regionale nella parte che riguarda la nomina del direttore generale dell'Usl e la predisposizione degli elenchi di idonei all'incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo.

Nel "question time", un'interrogazione a risposta immediata della Lega chiede conto del divieto di accesso agli ospedali per gli accompagnatori di minori sprovvisti di green pass. Pla e Pcp vogliono conoscere le decisioni a seguito delle notizie emerse dagli organi di stampa sulle inchieste della procura su vaccini e personale interinale; la Lega chiede le azioni poste in essere per salvaguardare la reputazione e la trasparenza dei processi dell'Usl dopo le stesse inchieste.

Tra le interrogazioni, la Lega chiede conto dei problemi rilevati per le assenze di dipendenti regionali, della scuola e della sanità dopo l'applicazione del green pass in ambito lavorativo; del rispetto del piano di concordato preventivo omologato per la Casino de la Vallée spa; della costituzione di una società partecipata regionale per la gestione del sistema idrico integrato della Valle; sullo stato delle iniziative di rilancio del comprensorio del col du Joux a Saint-Vincent.

Pla chiede informazioni sullo stralcio dell'accordo di programma tra il Comune di Aosta e la Regione per la costruzione della "scuola polmone" di regione Tsambarlet e sull'insufficienza di posti letto all'ospedale di Aosta.

Tra le interpellanze, la Lega chiede la nomina di un assessore tecnico all'Ambiente, ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile; la costituzione dell'Osservatorio permanente sulle organizzazioni criminali di stampo mafioso; lo stanziamento nella prossima programmazione triennale di bilancio delle risorse necessarie al completamento dei lotti inerenti la Nuova Università Valdostana nell'ex caserma Testa Fochi; la riduzione dei costi delle tratte autostradali valdostane.

Pcp chiede conto della delibera sull'ampliamento del Parco regionale del Mont Avic e sull'adeguamento del quantitativo di dosi per la vaccinazione antinfluenzale a disposizione dei valdostani. Il Consiglio discuterà quattro mozioni: una di queste, a firma della maggioranza e del Pcp, chiede l'introduzione di agevolazioni dell'aliquota Iva sull'acquisto dei prodotti igienico-sanitari femminili.