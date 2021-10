Sindacato polizia Coisp, 'allarme green pass, estendere validità tampone a tre giorni'

Le diverse problematiche evidenziate nell'ambito dei controlli sul greenpass e il rinnovo contrattuale per il personale della Polizia di Stato sono stati gli argomenti principali dibattuti ieri sera all'Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta durante l'assemblea del sindacato Coips-Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia. Hanno preso parte all'adunanza il segretario generale nazionale del Coisp, Domenico Pianese; il segretario regionale della Valle d'Aosta, Luca Tomei; il segretario regionale del Piemonte, Giuseppe Campisi e il segretario provinciale aggiunto Franco Ulberti.

"La certificazione verde obbligatoria rischia di mettere in crisi un po’ tutto il sistema sicurezza - ha recentemente affermato Pianese - nei reparti mobili vi sono ad oggi le percentuali più alte di non immunizzati ovvero di personale non ancora vaccinato. Riteniamo le sanzioni inaccettabili anche perchè molti, pur volendo, non riescono a fare il tampone. Su questo tema delicato e urgentissino non siamo stati ascoltati”.

La proposta del Coisp inoltrata al Governo e illustrata anche durante l'assemblea ad Aosta, è quella di estendere la validità del tampone sulla durata di tre giorni invece di due e di coinvolgere gli uffici sanitari della polizia per effettuare i test molecolari e i test rapidi ai colleghi in tempo e quantità utile.