Ultimi giorni per l'iscrizione alla Scuola di Democrazia

Ultimi giorni - scadono venerdì 22 ottobre alle ore 13 - per usufruire dei termini per la presentazione da parte degli amministratori valdostani delle candidature per partecipare ai lavori dell'undicesima edizione della Scuola per la Democrazia, il corso di alta formazione politica organizzato dal Consiglio Valle in collaborazione con l'associazione Italiadecide.

Il corso è rivolto a giovani amministratori locali al di sotto dei 35 anni, di cui 45 provenienti da ogni regione d'Italia e 28 valdostani che saranno selezionati assicurando la parità di genere, la rappresentanza di tutte le aree geografiche e di tutte le espressioni politiche nonché delle diverse dimensioni dei comuni.

Le candidature, redatte compilando l'apposito modulo di adesione, dovranno pervenire all'indirizzo Presidenza del Consiglio regionale, Affari generali, Ufficio attività culturali e cerimoniale, via Piave 1, 11100 Aosta, oppure, debitamente firmate e scansite, via mail (attivitaculturali@consiglio.vda.it ) o tramite PEC-posta elettronica certificata (consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it ) o tramite fax al numero 0165 526257.

Ai candidati selezionati sarà data comunicazione scritta e dovranno confermare la loro effettiva partecipazione al corso all'indirizzo mail attivitaculturali@consiglio.vda.it entro mercoledì 3 novembre.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle provvederà all’individuazione dei 28 partecipanti che parteciperanno in presenza agli appuntamenti del 10 e 11 novembre e del 27 novembre.

Nel caso in cui le candidature siano superiori ai posti disponibili, i criteri di selezione saranno, nell'ordine, non aver partecipato alle precedenti edizioni e la precedenza al più giovane di età. Gli amministratori esclusi potranno comunque seguire i lavori delle due sessioni in modalità online.

In considerazione della situazione pandemica ancora in atto, la Scuola per la Democrazia si svolgerà in modalità mista, in presenza e online; verterà sul tema "Transizione ambientale e politiche territoriali locali".Il corso si terrà in modalità mista secondo il seguente calendario:

pomeriggi del 10 e del 12 novembre ad Aosta, in presenza, nell'Aula consiliare, con orario 15 -17 (sessione dedicata ai soli amministratori valdostani);

pomeriggi del 22, 24, 25 e 26 novembre con orario 15 -17 in modalità online tramite la piattaforma zoom (sessioni per tutti i partecipanti);

mattina di sabato 27 novembre ad Aosta, in presenza, nell'Aula consiliare per gli amministratori valdostani e online per tutti gli altri partecipanti.

Per poter accedere al corso in presenza ogni partecipante dovrà esibire il green pass ai sensi della normativa vigente in materia di salute pubblica.