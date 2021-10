Oggi apre il Salone del Libro a Torino ma senza lo stand della Regione

"L'adesione doveva essere data a giugno, un momento in cui non vi erano ancora certezze su come si sarebbe svolta la Fiera". Questa, così come riportato oggi in un articolo sul Corriere della Valle, è la motivazione con la quale l'assessore regionale ai Beni culturali e Turismo Jean Pierre Guichardaz ha spiegato nell'aula del Consiglio Valle la mancata presenza dello stand della Valle d'Aosta a Salone del Libro 2021, inaugurato oggi al Lingotto Fiere di Torino.

Si tratta della 33esima edizione, la prima dopo la pandemia perchè nel 2020 il Salone fu annullato: un'occasione di ripartenza culturale, quindi, alla quale la Valle non partecipa. L'assessore ha comunque assicurato che gli uffici stanno già lavorando per l'edizione del 2022, pandemia permettendo.