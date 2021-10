Pronta in Regione la postazione di controllo e verifica green pass

Un'apposita postazione sarà utilizzata, da venerdì 15 ottobre, per il controllo del green pass ai dipendenti regionali, nell'atrio di ingresso al Palazzo in piazza Albert Deffeyes ad Aosta.

Il dispositivo sarà utilizzato dagli uscieri all'atrio ed è stato illustrato oggi ai coordinatori dei diversi servizi regionali.

In mattinata l'Amministrazione regionale ha avuto un incontro con le sigle sindacali Cgil, Cisl, Savt e Uil per analizzare eventuali problemi nell'applicazione dei sistemi di controllo nelle diverse sedi.



Nelle sedi presidiate, il controllo sarà a tappeto; nelle altre sedi distaccate della Regione saranno effettuate verifiche a campione e in orari non comunicati. Per gli utenti in visita, l'accesso agli uffici continuerà a essere libero.