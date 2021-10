Citata in giudizio la deputata Sara Cunial per la manifestazione anti Dad dello scorso aprile ad Aosta

Strascichi giudiziari e di rilievo, sono seguiti alla manifestazione del 24 aprile scorso in piazza Chanoux contro le misure restrittive imposte dalla pandemia da Covid-19 - e, in particolare, per l'abolizione della Didattica a distanza nelle scuole.

La procura di Aosta ha infatti citato a giudizio la la deputata Sara Cunial (ex Movimento 5 stelle, oggi membro del Gruppo misto). Cunial è indagata per rifiuto a fornire le generalità, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.