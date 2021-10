Aosta: Marché Vert Noël tracima. Teatro Romano troppo stretto

La Giunta ha deciso che gli stand espositivi che verranno allestiti nell’area del Teatro Romano saranno 35, tre dei quali, doppi, destinati agli operatori che svolgeranno l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, 14 stand espositivi del settore alimentare e 13 di quello non alimentare, mentre uno stand verrà destinato come da tradizione alla sezione valdostana dell’ANA e uno sarà a disposizione dell’Amministrazione comunale per attività di servizio e promozione e/o per iniziative di particolare interesse.

Nell’area dell’arco d’Augusto, invece, verranno allestiti nove stand, sette dedicati agli operatori commerciali limitatamente ai servizi e attività promozionali di sviluppo e agli artigiani, ai produttori agricoli, alle imprese produttrici del settore non alimentare, e due messi a disposizione, rispettivamente, del Comune e di altri enti per particolari finalità, da formalizzarsi in un apposito accordo di collaborazione.

Tra fine novembre e gennaio, il mercatino natalizio “Marché Vert Noël” trasforma un angolo di Aosta — l’area archeologica del Teatro Romano — in un villaggio alpino.

Anche la zona pedonale dell’Arco di Augusto è interessata dalla manifestazione.

Ogni giorno, i visitatori possono curiosare alla ricerca di idee regalo inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per respirare insieme aria di festa.

Le produzioni artigianali esposte comprendono candele, saponi artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in legno, oggetti e mobili di antiquariato, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici valdostani, dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o con altre tecniche manuali.