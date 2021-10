“Che volontario sei?” Un quiz online del CSV per scoprirlo

Sei una persona altruista e curiosa? Ti piace la cultura? Sei portato per il lavoro di squadra? Le tue competenze, le tue passioni, i tuoi interessi dicono molto della tua personalità, e la tua personalità può dire molto di quello che puoi dare e fare per gli altri. Il CSV ha ideato il quiz online “Che volontario sei?”, presentato durante la maturità civica nell’ambito del DonoDay 2021 ed indirizzato in particolare ai giovani per orientarli nella scelta di un ambito o di un’associazione in cui fare volontariato.

L’idea è proprio quella di aiutare chi si sottopone al test a capire quali aspetti e qualità possano venire valorizzati nel mettersi a disposizione per gli altri e, allo stesso tempo, rafforzarli.

Al termine del quiz emergono sette profili, associati ad altrettanti personaggi famosi del mondo sociale, culturale o dello sport, che mettono in evidenza alcune caratteristiche della personalità e suggeriscono alcuni ambiti o attività in cui orientare il proprio impegno nel mondo del volontariato.

Il quiz è disponibile all’indirizzo https://csv.vda.it/che-<wbr></wbr>volontario-sei-fai-il-quiz/ .