Alla scoperta del Pan Ner in 44 comuni valdostani

Il Pane Nero è un'istituzione della storia gastronomica di tutti i comuni alpini della Valle d'Aosta. Fino all'inizio del '900, le pagnotte venivano cucinate una sola volta l'anno, fatte seccare e conservate nei fienili fino all'anno successivo.

Dunque rappresenta da sempre un tassello fondamentale della cultura e del vivere quotidiano della Valle d'Aosta di un tempo.Ogni piatto “povero” della tradizione prevede che ci sia del pane di segale tagliato a pezzetti, inzuppato o semplicemente assaporato con il formaggio.

La ricetta classica prevede l’uso della farina di segala e del frumento, coltivati con fatica sulle pendici della collina e della montagna. Infatti la preparazione del pane impegnava un anno intero di lavoro: dalla coltivazione dei cereali alla macinatura, fino alla cottura delle pagnotte. Proprio la giornate dedicate alla cottura erano motivo di festa nei vari paesi alpini.

Ogni località aveva il proprio forno consortile che veniva usufruito da tutte le famiglie che volevano preparare il pane nero prima dell’arrivo dell’inverno. Per due giorni in 44 comuni valdostani residenti e turisti si inchinano al Pan Ner.

Oggi, infatti, Il 2 ottobre in Valle d’Aosta si accenderanno i forni dei villaggi. Si potrà così gustare e acquistare il pane nero di tradizione appena sfornato e vivere eventi e intrattenimenti nel segno della convivialità, della cordialità e del piacere.

Pane Nero: la ricetta

Il tradizionale Pane Nero di montagna ha una ricetta molto semplice ma ricca di ritualità e di storia. Infatti, si versano otto parti di farina di frumento e due di farina di segale nella madia, 4 parti di acqua, sale e lievito. L’impasto, di colore scuro e dall’odore inconfondibile, andava poi fatto riposare coperto per favorire la lievitazione. Gli anziani raccontano che, per capire quando era pronto da cuocere, vi si accendeva sopra un fiammifero. Se il fiammifero si spegneva subito, era il momento per dividere le pagnotte, fare la tipica croce sopra e portarle al forno.

La storia del pane nero delle Alpi

Pare che la ricetta originale sia stata scritta per la prima volta dai frati benedettini dell’Abbazia di Monte Maria situata nel comune di Malles, in provincia di Bolzano. Probabilmente questo tipo di pane è sempre stata una produzione di tutto l'arco alpino ed è per questo che due regioni tanto distanti come Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta sono accomunate da questa pietanza: il colore è dovuto alle farine povere, alla segale e ai semi, che resistono meglio a temperature rigide.

I quattro riti tradizionali delle Alpi sul pane

Oltre al carattere prettamente invernale di questo pane, ci sono ben quattro riti che accompagnano i panettieri alpini nella realizzazione del lievitato: