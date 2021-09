Al via interventi per passaggio in alta definizione del segnale televisivo in alcuni comuni valdostani

Nell’ambito del piano di riorganizzazione delle frequenze previsto dall’Unione europea e recepito dagli Stati membri, sono in corso anche in Valle le attività propedeutiche all’adeguamento delle postazioni di trasmissione del segnale televisivo sul territorio.

Il ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato alla Regione che saranno avviati degli interventi per trasformare la trasmissione di alcuni dei canali esclusivamente in alta definizione (HD) che consentirà un miglioramento della qualità visiva. Le reti al momento interessate sono quelle di Mediaset (Canale5, Italia1, Rete4).

A partire da lunedì prossimo 27 settembre, secondo quanto riferito dagli operatori tecnici, l’adeguamento riguarderà i seguenti comuni :

Villeneuve, Introd, Aymavilles (ripetitore di località Cumiod)

Gaby, Issime (ripetitore di località Chanton)

Hône e Bard (ripetitore di Bard)

Valtournenche (ripetitore di località La Muranche)

Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine (ripetitore di Torgnon località Croix de Juine)

Pont-Saint-Martin e Donnas (ripetitore di Pont Saint Martin)

Saint-Nicolas, Aymavilles, Villeneuve e Introd (ripetitore di località Rumiod)

Montjovet (ripetitore di località Berger)

Per continuare a vedere l’intera programmazione televisiva sarà necessario essere dotati di TV o decoder in grado di supportare la ricezione in alta definizione, previa risintonizzazione del dispositivo secondo le procedure specifiche di ciascun modello; in caso contrario, i canali che verranno trasmessi in HD non saranno visibili.

Salvo imprevisti, secondo quanto riferito alla Regione, le attività si dovrebbero completare indicativamente entro il prossimo 10 ottobre.