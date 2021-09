Presidente Lavevaz, 'capire confini maggioranza prima di nominare nuovo assessore'

"Prima bisogna definire quale sia il confine della maggioranza poi procederemo alla nomina del nuovo assessore al'Ambiente". Lo ha detto oggi il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, rispondendo a un'interrogazione proposta dai consiglieri della Lega Vda Nicoletta Spelgatti, Dino Planaz e Erik Lavy che chiedeva le tempistiche e le modalità di nomina dopo le dimissioni dello scorso maggio di Chiara Minelli (Pcp). Da allora il ruolo è stato assunto ad interm dal presidente Lavevaz.



"Sono il primo a voler arrivare presto alla risoluzione di questa questione- ha precisato il Presidente- questo non perché i temi non mi appassionino, ma perché i due dipartimenti trasporto e ambiente si trovano a dover affrontare in tempi molto stretti dossier molto importanti, come il piano rifiuti e l'attivazione dell'ambito unico per la gestione del servizio idrico, che devono essere chiusi entro fine anno".