Ossini ad Aosta per raccontare il suo 'passo d'uomo'

Un noto volto TV molto amato dal pubblico arriva ad Aosta venerdì 24 settembre. Al Cinema Splendor alle ore 18 Massimiliano Ossini presenterà il suo ultimo libro 'Kalipè. A passo d’uomo' (ed. Rai Libri, 2021).

Nato a Napoli nel 1978, Ossini è stato tra i conduttori di Disney Channel tra il 2001 e il 2005, e di “Disney Club” su Rai 2, di “Linea Verde” su Rai 1 e di molti altri programmi, fino ad appro­dare al timone di “Mezzogiorno in famiglia” su Rai 2 e di “Linea Bianca”, sempre su Rai 1, programma che più volte lo ha portato in Valle d’Aosta. Nel 2021 guiderà “Kalipè. Alla ri­cerca della felicità”, la prima trasmissione da lui ideata e condotta, in prima serata su Rai 2. Ha pubblicato per Rai Libri: Ka­lipè. Lo spirito della montagna (2018) e Kali­pè. Il cammino della semplicità (2020).

Questo terzo volume è una discesa dal Monte Bianco, seguendo il corso dell’acqua che dalle vette comincia il suo viaggio verso il mare, durante la quale l’autore raccoglie testimonianze di vita che possono aiutarci a immaginare un futuro di benessere e felicità. Un viaggio nella natura incontrastata, ma anche una finestra sul domani. L’attuale situazione di crisi da pandemia ci impone il dovere di confrontarci con nuove idee e immaginare possibili futuri, in cui le nostre vite riprenderanno, si spera, anche migliori di prima, perché “è di questo che abbiamo bisogno: un cambio di visuale, di prospettiva”, afferma lo scrittore.

Conduce la serata il giornalista valdostano Giacomo Sado. La prenotazione è obbligatoria allo 0165 231665. In caso di maltempo l’evento si svolgerà a Palazzo regionale – Sala Maria Ida Viglino, piazza Deffeyes 1.