Area Democratica GV condivide voto Chiara Minelli e Erik Guichardaz

Area Democratica Gauche Autonomiste nella sua riunione periodica di Mercoledì 15 settembre, ritiene opportuno esprimere la piena condivisione della posizione, critica e di bocciatura, assunta dalle Consigliere di PCP, Chiara Minelli e Erika Guichardaz, in merito alla risoluzione relativa alla tutela delle prerogative costituzionali e funzioni del Consiglio regionale e dei Consiglieri messe in relazione alla sentenza della Corte dei Conti sui finanziamenti al Casinò, proposta dal gruppo di minoranza Pour l’Autonomie e dai movimenti autonomisti della maggioranza regionale.

"Ancora una volta si legge in una nota dei coordinatori di Area, Gianni Champion e Raimondo Donzel - è inqualificabile il metodo di lavoro di una parte della maggioranza, che lavora a seconda delle esigenze con una parte della minoranza e presenta una risoluzione così delicata, all’ultimo minuto in aula, suffragandola da pareri giurisprudenziali complessi, di decine di pagine tecniche, che nessuno ha avuto il tempo di esaminare in modo adeguato".

Per Area Democratica GV "resta imprescindibile la necessità di evitare uno scontro istituzionale fra poteri dello Stato (per nulla legato all’Autonomia in sè ma che riguarda tutto l’assetto costituzionale italiano)sull’onda emotiva di una sentenza. Tale posizione, peraltro, era stata ampiamente illustrata e dibattuta negli organismi di PCP".