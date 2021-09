Aosta: Aperto il prolungamento di via Elter, collegamento tra assi di traffico

Con l’apertura, avvenuta oggi pomeriggio lunedì 13 settembre, del tratto stradale di collegamento da corso Saint-Martin-de-Corléans fino alla nuova rotatoria tra via Elter e via Capitano Chamonin, è stata completata la sistemazione della stessa via Elter che ora collega corso Saint-Martin-de-Corléans a corso Battaglione.

E' stato così ripristinato uno degli assi di attraversamento Nord-Sud che era venuto meno con la chiusura della parte Nord di via Lexert acquisita dal Demanio. Peraltro, nei giorni scorsi era stato portato a termine l’intervento sulla parte Sud della strada, quella all’incrocio con corso Battaglione Aosta, aggiornando parzialmente la viabilità dell’area.

In forza di due ordinanze del sindaco di Aosta, Gianni Nuti, sono state introdotte alcune modiche permanenti alla circolazione. In particolare, nel nuovo tratto di strada di via Elter compreso tra l’intersezione a rotatoria tra le vie Cap. Chamonin/Elter e corso Saint-Martin-de-Corléans (prolungamento dell’attuale via Elter) sono stati istituiti:

- senso unico di marcia nel nuovo tratto di strada con senso di marcia Nord/Sud;

- obbligo di dare precedenza per i veicoli che dal nuovo tratto di strada si immettono nella citata rotatoria;

- predisposizione, in corso Saint-Martin-de-Corléans, di una corsia di attestazione per consentire la svolta a sinistra su via Elter ai veicoli percorrenti il corso con direzione Est/Ovest;

- un percorso misto ciclo-pedonale in corrispondenza del nuovo tratto di strada sul tratto di marciapiede rialzato;

- un attraversamento pedonale in corrispondenza del marciapiede Sud di corso Saint-Martin-de-Corléans con l’intersezione del nuovo tratto di via Elter.

Inoltre, in via Elter, nel tratto compreso fra via Cap. Chamonin (nuova rotatoria) e corso Battaglione Aosta sono stati istituiti:

- per i veicoli che percorrono corso Battaglione Aosta, all’incrocio tra via Elter, si ribadisce la possibilità di svolta a destra su via Elter, nonché il divieto di svoltare nel controviale del corso medesimo;

- possibilità di svoltare a destra su corso Battaglione Aosta per i veicoli che percorrono via Elter con direzione Nord/Sud, con obbligo di dare la precedenza o di svoltare sempre a destra sul controviale di corso Battaglione Aosta;

doppio senso di circolazione nel tratto di via Elter compreso tra via Liconi e corso Battaglione Aosta e soppressione degli stalli di sosta sul lato orientale di tale tratto di strada, con contestuale istituzione del divieto di sosta e di fermata.