Aosta: Alla Maison Festaz dal 16 settembre al via semi-residenze anziani

Sì del Comune di Aosta alla collocazione dei servizi semi-residenziali per persone anziane negli spazi attualmente non utilizzati di proprietà della Casa di riposo J.B. Festaz e concessi in locazione alla cooperativa sociale Elleuno di Casale Monferrato. Alla stessa cooperativa è stata affidata la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali e annessi servizi accessori e servizio pasti caldi a domicilio.

Il servizio semi-residenzale, che verrà avviato da giovedì 16 settembre sarà ubicato nei locali della JB Festaz fino al permanere delle condizioni di emergenza legate alla pandemia con le conseguenti restrizioni.

Il provvedimento fa seguito alla decisione di ridestinare a nido d’infanzia la struttura di viale Europa che aveva ospitato i servizi semi-residenziali per anziani dal 21 settembre 2020.

Il servizio sarà fruibile dal lunedì al venerdì per massimo 20 utenti contemporaneamente con tre possibili tipologie di frequenza: tutto il giorno dalle ore 8 alle ore 19,30 con possibilità di consumare il pranzo e la cena, al mattino dalle ore 8 alle ore 13,30 con possibilità di consumare il pranzo e al pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19,30 con possibilità di consumare la cena.

Il rapporto operatore/utente sarà di 1:7 con presenza fissa di un operatore di supporto, servizio infermieristico per la preparazione e l’eventuale somministrazione della terapia e per monitorare le condizioni di salute degli anziani.