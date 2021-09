Aosta: Al Main di Gignod va in scena la 'realtà aumentata'

Proseguono gli appuntamenti estivi a tema gioco proposti dal Main, la Maison de l'artisanat international di Gignod. Oltre alla visita alla mostra "IneLUDibile Gioco", la struttura proporrà, domani e dopodomani, dalle 15 alle 19, due incontri dedicati al mondo virtuale, terreno di "gioco" prediletto di ragazzi e adolescenti.

Grazie alla collaborazione con A-Gaming, un gruppo di gamers nato in Valle d'Aosta con l'obiettivo di avvicinare e far divertire giocatori e appassionati di tutte le età al mondo videoludico, nei due pomeriggi, ragazzi e adulti potranno testare in prima persona un simulatore di guida con uno dei giochi più realistici e meticolosi che ci sono in commercio, Assetto Corsa Competizione.



Progettato da una casa di programmazione italiana che punta ad essere tra le migliori al mondo, il simulatore, grazie alle elevate prestazioni del computer e le ottime caratteristiche della postazione, regalerà ai suoi tester la piacevole illusione di essere seduti all'interno di una vera auto sportiva. Gamer provetti e appassionati potranno anche provare l'ebrezza di isolarsi dal mondo reale indossando l'Oculus Quest 2, un visore della realtà virtuale creato per giocare e sorprendersi in un mondo parallelo. Si potrà testare un'ampia gamma di giochi, di guerra, horror o gestionali, oppure semplicemente cimentarsi nel disegno 3D. La partecipazione alle due giornate è gratuita. Necessaria la prenotazione.