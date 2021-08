Lilt VdA accoglie Smart Walking Theatre e via Francigena

Martedì 24 agosto 2021 alle ore 17.00 La tappa farà sosta presso la Sede LILT Valle d’Aosta in via Xavier de Maistre 24 – Aosta. L’iniziativa si terrà nel rispetto degli adempimenti previsti in materia di sicurezza per il contrasto e contenimento del rischio biologico da COVID-19

Ad ogni tappa, in collaborazione con le amministrazioni locali e gli operatori culturali presenti sul territorio attraversato dalla Via Francigena del Nord, si metterà in scena, gratuitamente, la conferenza/spettacolo “Camminare, Pellegrinare”.

Dalla Valle d’Aosta a Roma, Filippo Arcelloni, direttore artistico di Piacenza Kultur Dom e del Teatro Trieste 34 di Piacenza si muoverà da solo, rigorosamente a piedi, con lo spettacolo nello zaino.

Saranno 1.667.000 passi, 45 spettacoli, in cui avrà il piacere di raccontare, la Via Francigena, il bello del camminare e del pellegrinare. Il progetto è di portare, camminando da un luogo all'altro, gli spettacoli teatrali con tutto il materiale nello zaino, sulle spalle.

Un progetto culturale che ha varie finalità: · Rilanciare, attraverso le rappresentazioni della conferenza/spettacolo, il Cammino della Via Francigena e le Fabbriche della Cultura che operano sul territorio che attraversa; · promuovere il turismo lento, di prossimità, che attraversa i territori in scala 1 a 1; · creare una rete di collaborazione con piccole realtà artistiche, che lavorando sul territorio attraversato dalla Via Francigena, siano interessate alla sua promozione culturale; · promuovere una nuova forma di teatro che sia il più possibile aderente all'idea di incontro, scoperta e voglia di confrontarsi.

Tutto questo prenderà vita il 23 agosto quando Filippo Arcelloni partirà dal Passo del San Bernardo per arrivare, dopo oltre 1.000 km, a Roma il 7 ottobre, con l’idea di rappresentare, gratuitamente, ad ogni tappa la conferenza/spettacolo “Camminare, Pellegrinare”.

Creando, giorno per giorno, una tournée teatrale che scendendo dalla Valle d’Aosta attraverserà 7 regioni arriverà nella capitale, 45 tappe per 45 spettacoli, realizzati ovunque venga accolto.

Le tappe valdostane

Passo G. San Bernardo

22 agosto Passo G. San Bernardo – Echevennoz

23 agosto Echevennoz - Aosta

24 agosto Aosta – Chatillon

25 agosto Chatillon - Verrès

26 agosto Verrès – Pont Sant Martin

27 agosto Pont San Martin - Ivrea 28 agosto