IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRECISA: Mi sono autoridotto l'indennità

In riferimento a quanto pubblicato sul vostro sito in data 9 agosto e riferito alla riduzione degli emolumenti dei Consiglieri regionali vorrei precisare quanto segue:

dal momento del mio insediamento alla Presidenza del Consiglio Valle (20 ottobre 2020), nell'attesa di una legge in tal senso, ho ritenuto di autoridurmi l'indennità di funzione da Presidente del Consiglio, in coerenza con quanto sostenuto negli anni. Riduzione che, in base a una norma regionale, viene destinata al finanziamento di iniziative di solidarietà, anche a fronte di situazioni di emergenza sanitaria e sociale.

Un'azione che non ho voluto pubblicizzare. Poiché a volte l'azione nel silenzio, è meglio di mille parole.

Alberto Bertin

Grazie per la preziosa collaborazione e per complimenti per la sua iniziativa. Ma non le sfuggirà certo che l'articolo del nostro opinionista trattava la questione a più vasta scala; ovvere la riduzione degli emolumenti per legge regionale e non già per la lodevole volontà dei singoli. Speriamo che siano in tanti a seguire il suo esempio. (ascova)