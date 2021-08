L'OPINIONE DI ANGELO BRUNETTI: I silenzi di Bertin 2

Perché dopo il silenzio assordante su quanto promesso in campagna elettorale, ovvero la battaglia per l'equiparazione degli emolumenti del Presidente del Consiglio regionale a quello degli assessori, nell'ambito di un'azione più ampia tesa a una generale sforbiciata degli stipendi dei consiglieri regionali portata avanti già nella precedente legislatura con la sua 'compagna' Chiara Minelli, l'attuale Presidente del Consiglio regionale sembra non avere intenzione di proferire parola alcuna nemmeno a riguardo della recente sentenza della Corte dei Conti, che ha messo in seria discussione il ruolo politico degli eletti all'interno della massima Assemblea legislativa valdostana.

Eppure essere a capo di un'Assemblea legislativa mal si concilia con i continui silenzi, soprattutto su questioni del genere.