Incentivare l' occupazione di qualità, obiettivo da 5 milioni di euro

La quarta Commissione "Sviluppo economico", riunita in sede consultiva nella mattinata di oggi, giovedì 5 agosto 2021, dopo aver audito l'Assessore allo sviluppo economico e lavoro, Luigi Bertschy, e il Coordinatore Dipartimento politiche del lavoro Stefania Riccardi, ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta di atto amministrativo di approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura “Incentivi per un’occupazione di qualità”, prevista dal programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l’anno 2021.

La misura viene finanziata per 5 milioni di euro: il contributo sarà variabile tra 8 mila e 10 mila euro per ogni singola assunzione fino a un massimo di 30 mila euro per ogni singola azienda.

«La proposta di deliberazione - spiega il Presidente della Commissione, Giulio Grosjacques (UV) -, che dopo il parere della Commissione sarà approvata definitivamente dalla Giunta regionale, riguarda il sostegno all'occupazione: è previsto un contributo alle piccole e medie imprese, con sede legale o operativa in Valle, sia per nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia per la trasformazione di quelli già in essere da tempo determinato a indeterminato.

«Si tratta - commenta il Presidente Grosjacques - di un provvedimento molto importante per l'economia della nostra regione che punta, nel breve e medio periodo, ad attivare oltre 500 contratti di lavoro a tempo indeterminato, con una particolare attenzione ai giovani tra i 18 e i 35 anni, alle donne e ai disoccupati.»