Al via domande per ristori famiglie, acquisti agroalimentari e società cooperative

Da oggi lunedì 2 agosto è possibile presentare le domande per tre nuovi aiuti anticrisi previsti dalla legge regionale sui ristori.

Dalle 14 gli aventi diritto potranno inoltrare la propria richiesta per i contributi alle famiglie valdostane (previsti aiuti da 400 euro a oltre 2.000 euro in base alla composizione del nucleo e al valore Isee), per i voucher per l'acquisto di prodotti agroalimentari regionali e i contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi.



Le domande devono essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte, anche da un soggetto delegato dal beneficiario. Per accedervi è necessaria un'identità digitale Spid, Cns e Cie. Per l'attivazione dell'identità digitale rivolgersi allo Sportello digitale di piazza della Repubblica ad Aosta, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. A supporto della compilazione delle domande disponibile anche il numero verde 800 006 300.