Chatillon: Venerdì torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Chatillon è convocato alle ore 18,30 di venerdì 30 luglio, per trattare un ordine del giorno in 10 punti.

La seduta, a porte chiuse, si svolgerà nella sala dell'ex Hotel Londres e sarà trasmessa, in live streaming, sulla pagina Facebook del Comune.

In apertura, si procederà all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021/23. Dopo aver verificato la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, sarà presentata dalla Giunta la quarta variazione al Bilancio 2021/23 e saranno posti in approvazione il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (Tari) e per l’erogazione di contributi per interventi relativi al piano colore degli edifici prospicienti via Émile Chanoux.

Sarà poi proposta una rettifica all’accordo di programma con la Regione e la Federazione italiana Tiro a volo per la realizzazione dell’impianto di tiro a volo e la gestione della struttura sportiva di interesse regionale.

Si tratta di un nuovo testo e degli elaborati progettuali relativi allo studio di fattibilità tecnico economica.

All'ordine del giorno anche il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto. Sarà inoltre data risposta a due interrogazioni presentate dal gruppo consiliare di minoranza.