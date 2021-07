Le 4e Conseil des Jeunes Valdôtains a ouvert ses travaux

«Aujourd'hui, les responsabilités que vous assumez en participant à cette simulation vous transforment en acteurs de votre temps.» Par ces mots, le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, a ouvert la quatrième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains, qui réunit 23 jeunes pour une simulation de travaux parlementaires autour des thèmes de la citoyenneté et de la règlementation du travail du sexe.

«Les thèmes que vous avez choisis - a ajouté le Président Bertin - rentrent à plein titre dans les grands défis de notre époque: la fonction et l'apport des nouvelles générations sont justement ceux d'anticiper les thèmes et les temps de discussion.»

«La politique nous concerne en premier lieu - a souligné la Présidente du CJV, Margaux Truc - et par cette simulation nous faisons preuve de citoyenneté active, seul antidote contre la crise des démocraties occidentales. Pendant cette dernière année, les jeunes ont particulièrement souffert, on nous a enlevé nos rêves. Mais on ne se laisse pas faire et avec tout l'enthousiasme possible nous avons relancé le Conseil des Jeunes Valdôtains. Aujourd'hui, nous sommes ici pour témoigner que nous voulons reprendre en main nos vies.»

Le Président de la Région, Erik Lavevaz, lui a fait écho: «Votre présence dans cette Salle est la démonstration qu’il n’est pas vrai que les jeunes se sont éloignés de la vie administrative et de la politique. Vous êtes les porteurs d'un message important: le débat politique est notre vie, notre futur, puisqu'il s'agit de prendre aujourd'hui des choix qui engageront les générations futures. Dans ces quatre jours, en débattant de sujets d’actualité et d'intérêt général, vous ferez un exercice d'écoute, de partage, de discussion afin d'aboutir à la synthèse la meilleure pour la communauté.»

Les 23 jeunes représentant la Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation, sont maintenant au travail pour aborder les deux thèmes en discussion. Les Conseillers franchiront les étapes législatives qui les porteront à voter les projets de loi: d'abord le travail en Commission, où ils auront la possibilité d'analyser et modifier les textes proposés, ensuite le débat en séance plénière, où ils exposeront leurs visions et leurs opinions finales. Leurs travaux en Commission seront enrichis par les interventions de Federica Mannoni, responsable du groupe d'Aoste de Refugees Welcome, et de Cybèle Lespérence, Secrétaire générale sortante du Syndicat du travail sexuel en France. Les Conseillers sont divisés en Groupes - Mont Blanc, Mont Rose, Mont Cervin et Grand Paradis, d'après les noms des quatre sommets de plus de 4.000 mètres - pour que les participants apprennent à travailler de commun accord, pour proposer des amendements, afin de rendre le tableau de l’instance parlementaire régionale le plus complet possible.

Les travaux en session plénière (jeudi toute la journée) seront diffusés en direct sur le site internet du Conseil de la Vallée (www.consiglio.vda.it), sur la chaîne YouTube du Conseil (www.youtube.it/user/consvda) ainsi que sur la télévision locale TV Vallée (canal 15 du numérique terrestre).