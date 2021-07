In sicurezza aperte le visite alla 68esima Mostra-Concorso dell'artigianato valdostano

E' visitabile dalle ore 10 alle ore 22,30 fino a domenica 1 agosto ad Aosta, nella tensostruttura allestita in piazza Chanoux, con ingresso gratuito, la 68esima Mostra-Concorso dell'artigianato valdostano di tradizione.

Nel sito www.lasaintours.it è possibile visionare una sezione interamente dedicata alla mostra-concorso, in particolare con la pubblicazione di immagini degli artigiani che hanno partecipato all’iniziativa e delle loro opere, nonché di video dei premiati.

Per poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio da COVID-19, la Struttura regionale attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione ha attivato le necessarie misure di sicurezza: per la visita al padiglione di Piazza Chanoux è impedito l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C; per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, evitando affollamenti; l’uso della mascherina è obbligatorio.

E la giuria nominata dalla Struttura ha assegnato i seguenti premi, suddivisi per categoria e per temi, ai partecipanti della Mostra-Concorso:

Attrezzi e oggetti per l'agricoltura – Lo Fléyè

1° premio Dante MARQUET

2° premio Enrico CHENAL

3° premio Romano HUGONIN

Ceramica – La solidarietà dei popoli di montagna

1° premio TAC! Atelier di Godio Chantal

Chanvre di champorcher – Sacchetto portapane

1° premio Felicina COLLIARD

2° premio LOU DZEUT Soc. Coop. – Annamaria Bacolla– Marilena Zurletti

Costruzioni in miniatura – Scorcio di ambiente alpino

1° premio Piero ENRIETTI

Dentelles di cogne – Tappeto copritavolo

1° premio LES DENTELLIERES DE COGNE Soc. Coop. - Nella Blanc – Annamaria Rosset

2° premio Lea BERARD

Drap di valgrisenche – Coperta

1° premio LES TISSERANDS Soc. Coop. – Luana Usel

2° premio LES TISSERANDS Soc. Coop. – Emy Maguet

Giocattoli – Culla per le bambole

1° premio Lorenzo DI CENTA

2° premio FALEGNAMERIA ALLEYSON Luca

3° premio Giorgio Carlo BROGLIO

Intaglio decorativo – Cassetta delle lettere

1° premio Liliano SAVOYE

2° premio Roberto ZAVATTARO

3° premio Rino COLLE’

Lavorazioni in ferro battuto – Tosta orzo-caffè, tipo a padella con elica interna

1° premio Associazione EN-FER

2° premio Livio MOGNOL

Lavorazioni in pelle e cuoio – Astuccio porta scalpelli

1° premio Agostina PERRONE

2° premio Nicolò FRENI

Mobili – Libreria

1° premio Falegnameria CONCETTO LEGNO di Chapellu Flavio e Oreiller Didier S.N.C.

2° premio Jonatha GERBORE

Oggetti in vannerie – Cestino per questua con manico

1° premio Giorgio CORNAZ

2° premio Rosa VIRGILLITO

3° premio Marco MARCONI

Oggetti torniti – Piantana porta asciugamani

1° premio Giuseppe MARTOCCIA

2° premio Joël FUSINAZ

3° premio LES TOURNEURS DE LA BASSE VALLEE

ORO - La solidarietà dei popoli di montagna

1° premio Laura GIUFFRE’

Pietra locale – Architrave di finestra

1° premio Cesare BOTTAN

2° premio Claudio FERRARI

PIOUN (Sock)

1° premio D'SOCKA Società Cooperativa – Luciana FERRARIS

RAME – Teiera

1° premio Massimiliano GUGLIELMETTI

Sculture – La solidarietà dei popoli di montagna

bassorilievo:

1° premio <wbr></wbr> Gianfranco ANZOLA

tuttotondo:

1° premio <wbr></wbr> Enzo VIERIN

Vetro – La solidarietà dei popoli di montagna

1° premio COMANUFATTO di Corinne Pellissier