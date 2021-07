Dalla Regione oltre 13 milioni di euro per i Comuni in assestamento di bilancio

Ammonta a 16 milioni e 300 mila euro la quota riservata ai Comuni valdostani prevista dal secondo assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021, che verrà varato nella seduta straordinaria del Consiglio Valle del prossimo 30 luglio.

"L'anno scorso avevamo portato a casa circa 27 milioni- afferma Franco Manes, presidente del Consiglio permanente degli Enti locali (Cpel), durante l'assemblea di ieri pomeriggio- quest'anno ci sono 10 milioni in meno ma si tratta comunque di un risultato non scontato che siamo riusciti a portare a casa grazie alla nostra compattezza, una somma che ci permettte di continuare ad avere garanzie di risorse certe e strutturali e non a spot per la manutenzione dei nostri comuni".



Le risorse verranno suddivise secondo le stesse modalità dello scorso anno: il 60% sarà destinato alle parte non vincolata, il 40% agli investimenti. Il criterio ha suscitato qualche malumore tra i comuni più grandi e turistici, nello specifico Courmayeur e Aosta. "Su 28 milioni di imposte pagate ne portiamo a casa 6 milioni, non potremo più garantire tutti i servizi", afferma il primo cittadino di Courmayeur Roberto Rota.

"Dobbiamo tenere conto che la situazione di alcuni comuni valdostani è al limite e le risorse saranno sempre meno", risponde Manes, che ha detto di aver avuto nei giorni scorsi un colloquio informale con la Corte dei Conti.



Secondo il presidente del Cpel la vera sfida è far si che almeno il 50% dell'extragettito Imu "diventi una voce fissa destinata a noi nel bilancio della Regione", ma anche il quel caso "dovremo rimanere uniti, sederci al tavolo e concordare dei metodi di riparto che non vadano ad aumentare il divario tra comuni ricchi, comuni poveri, grandi e piccoli, più o meno virtuosi", conclude Manes.