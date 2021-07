Charvensod: Nuovi regolamenti refezione scolastica e tassa rifiuti

Approvato dall'Assemblea municipale il Regolamento comunale del servizio di refezione scolastica per le scuole di Charvensod. La consigliera Federica Vielmi ha spiegato, durante i lavori del Consiglio comunale, che il nuovo regolamento si è reso necessario alla luce dell’introduzione del pagamento, dal prossimo settembre, dei buoni mensa tramite il sistema PagoPA e non più in contanti o tramite bonifico diretto. Su richiesta della società concessionaria (il cui menu deve essere concordato con l’Azienda Usl) è stato inserito anche un comma per i casi di uscita dal refettorio: gli alunni potranno essere affidati solo a persone maggiorenni, i cui nominativi dovranno essere indicati all’inizio dell’anno scolastico.

Approvato dal Consiglio anche il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti. Sempre in relazione alla Tari, approvate anche le tariffe per l’anno 2021, con l'assunzione contestuale di contributi compensativi per le aziende in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Il sindaco, Ronny Borbey, ha precisato che si tratta di un Regolamento concordato a livello di Unité des Communes valdôtaines du Mont-Émilius. È prevista la declassificazione di alcuni rifiuti da speciali a conferibili al Comune qualora non pericolosi. Borbey è stato critico nei confronti della "mancanza di una strategia" sulla gestione dei rifiuti e sulla qualificazione dello stoccaggio "da parte della Regione. L’auspicio è che una normativa di settore sia predisposta e approvata a breve". In relazione alle tariffe, ha specificato che sono state previste riduzioni sulla parte variabile a favore delle categorie obbligate a chiusure a causa durante il periodo Covid.I

lavori si sono conclusi con l’esame e l’approvazione della terza variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023. Un aggiustamento fra capitoli, compensando differenze fra entrate e spese. 50mila euro saranno destinati alla sostituzione di apparecchiature obsolete nel Rifugio Arbolle (in parte con contributo regionale).

Altri 20mila saranno utilizzati per la proroga, sino a fine anno, del contratto di lavoro interinale in essere, mentre 30mila euro saranno destinati a manutenzioni.