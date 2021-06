Avvio cantieri sulla ferrovia Aosta-Chivasso

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha previsto diversi cantieri lungo la tratta, per un investimento di 11 milioni di euro complessivo. In particolare verranno realizzati interventi di upgrading tecnologico che miglioreranno i sistemi automatici presenti sulla linea a supporto della circolazione, saranno sostituiti 8 scambi in varie località della tratta, rinnovati 12 km di linea con la sostituzione di binari e traversine oltre all’eliminazione di tre passaggi e livello in Comune di Ivrea –tratta ferroviaria Ivrea- Strambino- e la manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione nelle stazioni di Hone Bard e Verres.

Per consentire gli interventi la tratta tra Ivrea e Aosta sarà chiusa al traffico e i treni regionali, previsti in circolazione dal 19 giugno al 4 luglio, saranno sostituiti con bus dall’impresa ferroviaria in accordo con la Regione Valle d’Aosta, mentre i collegamenti da e per Torino faranno capolinea nella stazione di Ivrea.

Una successiva fase prevede lavori di completamento che si svolgeranno dal 5 al 16 luglio, in orario notturno, con tre coppie di treni che saranno autosostituiti nella tratta Aosta-Ivrea fino al 11 luglio che scendono a una dal 12 al 16 luglio.