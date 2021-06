Tre contagi Covid da ieri su 163 tamponi effettuati

Resta stabile il calo dei contagi in Valle d'Aosta, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati tre nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 163 persone sottoposte a tampone, mentre sono nove i guariti.

I contagiati attuali sono 90, ovvero sei in meno di ieri. Come da quasi tre settimane a questa parte non ci sono stati decessi, pertanto il totale dall'inizio della pandemia resta fermo a 472 e i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, nel reparto di Malattie infettive, sono quattro, uno in più di ieri.

I dati emergono dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione Valle d'Aosta sulla base dei dati dell'Usl.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 463 controlli senza emettere alcuna sanzione.